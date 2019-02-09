Три вещи, без которых в доме никакой жизни

Оказывается, чтобы дом был уютным, а вам хотелось спешить домой после работы, необязательно иметь роскошный интерьер или какую-то особенную бытовую технику. Нет, это всего три предмета, рядом с которыми вам всегда будет чрезвычайно уютно, считает портал Kodustiil.
Пушистый шерстяной плед
Даже если у вас дома очень тепло, нет ничего приятнее, чем удобно устроившись на диване и завернувшись в плед, перечитывать любимую книгу или смотреть увлекательный фильм. Только это должен быть не дешевый флисовый плед, а мягкая, шерстяная невесомая вещь, которая не только согреет вас, но и улучшит вам настроение.
Картины на стенах
В голых стенах неприятно жить. Но картины совсем не обязательно должны быть дорогущими подлинниками известных художников: откуда на них взять деньги? Это могут быть вставленные в красивые рамки детские рисунки или увеличенные фотографии, напоминающие вам о прекрасно проведенном отпуске или свадебном путешествии.
Жаровня с толстым дном
Вспомните, в скольких рецептах используется жаровня с толстым дном? Если у вас до сих пор нет такой посудины, ваша жизнь точно не удалась! Поверьте порталу Kodustiil и купите такую жаровню: ваша кухня наполнится ароматами вкусной еды, а квартира - голодными домочадцами!