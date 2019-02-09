Сб, 9.02.2019
У нас, к сожалению, выросло "поколение снежинок", то есть людей, которые не могут взять в руки лопату и откопать машину. Калле Кландорф

Три вещи, без которых в доме никакой жизни

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ФОТО: www.flickr.com

Оказывается, чтобы дом был уютным, а вам хотелось спешить домой после работы, необязательно иметь роскошный интерьер или какую-то особенную бытовую технику. Нет, это всего три предмета, рядом с которыми вам всегда будет чрезвычайно уютно, считает портал Kodustiil

Пушистый шерстяной плед

ФОТО: www.flickr.com

Даже если у вас дома очень тепло, нет ничего приятнее, чем удобно устроившись на диване и завернувшись в плед, перечитывать любимую книгу или смотреть увлекательный фильм. Только это должен быть не дешевый флисовый плед, а мягкая, шерстяная невесомая вещь, которая не только согреет вас, но и улучшит вам настроение. 

Картины на стенах

ФОТО: www.pexels.com

В голых стенах неприятно жить. Но картины совсем не обязательно должны быть дорогущими подлинниками известных художников: откуда на них взять деньги? Это могут быть вставленные в красивые рамки детские рисунки или увеличенные фотографии, напоминающие вам о прекрасно проведенном отпуске или свадебном путешествии. 

Жаровня с толстым дном

ФОТО: www.flickr.com

Вспомните, в скольких рецептах используется жаровня с толстым дном? Если у вас до сих пор нет такой посудины, ваша жизнь точно не удалась! Поверьте порталу Kodustiil и купите такую жаровню: ваша кухня наполнится ароматами вкусной еды, а квартира - голодными домочадцами!  

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