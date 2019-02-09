Три вещи, без которых в доме никакой жизни

Пушистый шерстяной плед

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Даже если у вас дома очень тепло, нет ничего приятнее, чем удобно устроившись на диване и завернувшись в плед, перечитывать любимую книгу или смотреть увлекательный фильм. Только это должен быть не дешевый флисовый плед, а мягкая, шерстяная невесомая вещь, которая не только согреет вас, но и улучшит вам настроение.

Картины на стенах

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В голых стенах неприятно жить. Но картины совсем не обязательно должны быть дорогущими подлинниками известных художников: откуда на них взять деньги? Это могут быть вставленные в красивые рамки детские рисунки или увеличенные фотографии, напоминающие вам о прекрасно проведенном отпуске или свадебном путешествии.

Жаровня с толстым дном

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