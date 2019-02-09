Паэт: поддержкой «Северного потока-2» Германия игнорирует идею энергонезависимости ЕС

«Развитие проекта «Северный поток-2» продолжается полным ходом, несмотря на то, что серьезную озабоченность по этому поводу выразили уже многие страны Европы, в том числе, Польша и страны Балтии, а также Еврокомиссия и Европарламент. Их тревожит, что «Северный поток-2» увеличит энергетическую зависимость Европы от газа «Газпрома», а это напрямую противоречит основной цели энергетического союза ЕС, состоящей в том, чтобы избежать увеличения до слишком большой рыночной доли внешних поставщиков и как результат — ослабления энергетической безопасности Европы», — отметил Паэт.

«Что бы ни стояло за усилиями России построить «Северный поток-2», очевидно одно — Россия в одиночку эту трассу построить не в состоянии. Для сооружения этой трассы многие фирмы сотрудничают с «Газпромом». Однако еще важнее то, что без согласия и без поддержки со стороны правительства Германии этот проект не был бы осуществим. Проект не был бы реализуем, если бы правительство Германии не игнорировало тех, кто критикует проект «Северный поток-2», поскольку наряду с краткосрочной экономической выгодой видят в нем долгосрочные и принципиальные угрозы в сфере безопасности, политики и экономики», — подчеркнул Паэт.

По его словам, строительство газопровода вбивает клин в единство стран ЕС именно сейчас, когда европейское сообщество как никогда прежде нуждается в единстве и сотрудничестве.