Сб, 9.02.2019
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  • Мужчин, избивших женщину и выбросивших ее собаку в окно, взяли под стражу по решению прокуратуры

Мужчин, избивших женщину и выбросивших ее собаку в окно, взяли под стражу по решению прокуратуры

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

7 февраля полиция задержала 31-летнего и 34-летнего мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Им предъявили подозрение в жестоком обращении с животным, физическом насилии и угрозах, сообщила пресс-служба Вируской префектуры.

Оба не признают себя виновными. При этом один из задержанных, 34-летний, ни разу не наказывался в уголовном порядке, чего нельзя сказать о втором.

Зампрокурора Вируской прокуратуры Лийс Вайнола сообщила, что задержанных будут содержать под стражей во время следствия для того, чтобы удержать их от дальнейших преступлений и обеспечить ведение следственных действий.

Сегодня, 9 февраля, прокуратура попросила суд разрешить оставить подследственных под стражей, Вируский уездный суд дал свое согласие.

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