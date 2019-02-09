Мужчин, избивших женщину и выбросивших ее собаку в окно, взяли под стражу по решению прокуратуры

7 февраля полиция задержала 31-летнего и 34-летнего мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Им предъявили подозрение в жестоком обращении с животным, физическом насилии и угрозах, сообщила пресс-служба Вируской префектуры.
Оба не признают себя виновными. При этом один из задержанных, 34-летний, ни разу не наказывался в уголовном порядке, чего нельзя сказать о втором.
Зампрокурора Вируской прокуратуры Лийс Вайнола сообщила, что задержанных будут содержать под стражей во время следствия для того, чтобы удержать их от дальнейших преступлений и обеспечить ведение следственных действий.
Сегодня, 9 февраля, прокуратура попросила суд разрешить оставить подследственных под стражей, Вируский уездный суд дал свое согласие.