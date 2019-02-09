Фото и видео: новый раунд протестов в Париже начался со столкновений

Как передает агентство AFP со ссылкой на очевидцев, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.

По предварительным данным, пострадавший - фотограф, спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.

Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.