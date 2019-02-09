В Сибири скончался депортированный эстонец, ставший в России известным писателем

14 июня 1941 года 15-летнего Макшеева сослали с матерью и сестрой в Сибирь, в Томскую область. Отец Макшеева умер в лагере 1941 году, год спустя в один день ушли из жизни мать и шестилетняя сестра. В Васюгане Макшеев прожил 20 лет. Он работал во многих колхозах на разных должностях, занимался как физическим трудом, так и бухгалтерией.

В середине 1950-х годов Макшеев стал делать первые шаги в журналистике. В 1960 году беспаспортный колхозник Вадим Макшеев был принят в Союз журналистов. В 1960 году районы Васюган и Каргасок объединились и Макшеева направили в газету района Каргасок "Северная правда" редактором рубрики, посвященной сельской жизни. В 1962 году он переехал в Томск и занял такую же должность в газете "Красное знамя".

Со временем он стал писателем. Макшеев не вернулся в Эстонию, однако воспоминания о детстве в Эстонии и своей семье он пронес через всю жизнь. Большая часть его творчества посвящена именно этому периоду жизни. Позже главной темой писателя стала судьба сосланных.

Трагичные судьбы сосланных отражены в документальной книге "Нарымская хроника", которая была опубликована на эстонском языке в 2011 году. Первой книгой Вадима Макшеева, вышедшей на эстонском, стала "Несите ей цветы", которая была опубликована издательством "Александра" в 2009 году.

В 2011 году президент Тоомас Хендрик Ильвес пожаловал писателю орден Крест Марьямаа IV степени.