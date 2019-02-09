Эстонская школа разместила в Facebook просьбу о помощи: тут же нашлись добровольцы

О том, что внизу проходят соревнования, находящиеся на крыше поняли по доносящимся из-за зала звукам и тому, что на парковке автомобилей было больше обычного.

По словам коллектива школы, крыша протекала уже с начала этой недели, но погодные условия привели к тому, что пришлось обратиться за помощью к общественности.

Когда репортер Sakala спустя чуть больше часа после размещения публикации в Facebook прибыл в школу, Тьервен Соометс, Индрек Егоров и отец с сыном Райт и Ричад Сярк уже почти убрали снег с нижней части крыши спортзала. По их словам, важнее всего было убрать снег именно с этой части крыши, поскольку теперь ничто не препятствовало стоку талой воды.

Настроение у добровольцев было хорошее и действовали они единодушно: увидев просьбу о помощи, долго не размышляли - когда зовут и есть возможность приехать, то почему бы этого не сделать. На вопрос, не выбились ли они из сил, ответили отрицательно.

"Все равно приходится постоянно расчищать вокруг дома. Обычное дело", - сказал Райт Сярк.

Индрек Егоров сказал, что это, к сожалению, не первый раз, когда крыша школьного спортзала протекает, учебное заведение уже не первый год сталкивается с этой проблемой. Это подтвердила и директор школы Сууре-Яани Эпп Вяльба, по словам которой, проект этой части здания оказался в свое время не слишком удачным.

Вяльба добавила, что волость уже нашла деньги на ремонт крыши, однако в разгар зимы такие работы проводить нельзя и пока придется справляться своими силами. Она отметила, что этой зимой придется разгребать снег вручную.