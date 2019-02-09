Сб, 9.02.2019
У нас, к сожалению, выросло "поколение снежинок", то есть людей, которые не могут взять в руки лопату и откопать машину. Калле Кландорф
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Эстонская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Эстонская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кристина Кууск.

ФОТО: Toomas Huik

На проходящем в Барселоне этапе Кубка мира по фехтованию Кристина Кууск завоевала бронзовую медаль, передает Rus.ERR.

За два дня она прошла сложнейший путь от группового турнира до полуфинала, где уступила представительнице Гонг-Конга.

По ходу Кууск победила нескольких очень сильных спортсменок оппоненток, в том числе и эстонскую фехтовальщицу Эрику Кирпу.

В основной сетке выступали ещё две спортсменки сборной Эстонии, которые попали туда напрямую благодаря своему высокому рейтингу.

Но Юлия Беляева уступила уже в своём первом поединке. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ