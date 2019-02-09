Эстонская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира

На проходящем в Барселоне этапе Кубка мира по фехтованию Кристина Кууск завоевала бронзовую медаль, передает Rus.ERR.
За два дня она прошла сложнейший путь от группового турнира до полуфинала, где уступила представительнице Гонг-Конга.
По ходу Кууск победила нескольких очень сильных спортсменок оппоненток, в том числе и эстонскую фехтовальщицу Эрику Кирпу.
В основной сетке выступали ещё две спортсменки сборной Эстонии, которые попали туда напрямую благодаря своему высокому рейтингу.
Но Юлия Беляева уступила уже в своём первом поединке.