Эстонская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира

За два дня она прошла сложнейший путь от группового турнира до полуфинала, где уступила представительнице Гонг-Конга.

По ходу Кууск победила нескольких очень сильных спортсменок оппоненток, в том числе и эстонскую фехтовальщицу Эрику Кирпу.

В основной сетке выступали ещё две спортсменки сборной Эстонии, которые попали туда напрямую благодаря своему высокому рейтингу.