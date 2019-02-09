В Греции раскрыта банда, подделывавшая паспорта для мигрантов

В Греции раскрыта банда, занимавшаяся подделкой документов для приезжающих в Европу мигрантов. Как сообщает полиция страны в субботу, 9 февраля, в центре Афин задержаны двое выходцев из Сирии и один иракец, у которых при обыске были обнаружены более 300 поддельных или украденных паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов из разных стран, в том числе и Германии, передает Deutsche Welle.