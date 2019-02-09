Люди с ограниченными возможностями ждут от политиков реальной помощи

"На самом деле, нигде чётко не обозначено, что предполагается делать с такой большой проблемой как неравномерное качество и количество услуг в разных регионах Эстонии. Сейчас все зависит от того, в каком самоуправлении ты живешь", - рассказала исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.