Люди с ограниченными возможностями ждут от политиков реальной помощи

В предвыборных программах партий в этом году больше предложений, касающихся людей с ограниченными возможностями, чем ранее. Представители людей с ограниченными возможностями отмечают, что больше всего ждут от политиков решения вопроса предоставления помощи, вне зависимости от региона проживания, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"На самом деле, нигде чётко не обозначено, что предполагается делать с такой большой проблемой как неравномерное качество и количество услуг в разных регионах Эстонии. Сейчас все зависит от того, в каком самоуправлении ты живешь", - рассказала исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.
"Некоторые партии взяли курс на то, что у местных самоуправлений должно быть право самостоятельно формировать предоставляемые ими услуги, то есть - отсутствие какой-либо централизации, а вот другие партии как раз взяли курс на централизацию системы", - отметила глава Эстонского союза людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Лили Тири.