Будни скорой помощи в Таллинне: более сотни вызовов к жертвам гололеда

По словам отвечающего за сферу здравоохранения и социального обеспечения вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдера, статистика за первый месяц года демонстрирует привычные цифры. «По статистике, скорая помощь в среднем выезжает 4-5 раза в день, когда люди на скользкой дороге падают. Конечно, по статистике, были и необычные дни. Например, в декабре были дни, когда из-за падений количество вызовов превышало 30. Это были отдельные дни, когда речь шла об экстремальных погодных условиях», - говорит Мельдер.

«Мы регулярно обсуждаем зимние проблемы – скользкие дороги, уборку снега в различных частях города, а также отвод воды. По общему мнению, ситуация в городе в целом удовлетворительная, но следует сказать, что есть места, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Смена плюсовой и минусовой температур делает улицы, несомненно, скользкими», - сказал вице-мэр.

По словам Мёльдера, было решено, что районные управы будут продолжать раздавать гранитную крошку.

«Таллиннская скорая помощь ежедневно передает данные, сколько в день произошло падений и по каким адресам. В соответствии с этим Муниципальная полиция может информировать владельца недвижимости или владельца дома, примыкающего к дороге, или некоторые городские учреждения», - добавил Мёльдер.