Вс, 10.02.2019
Если вы думаете, что Европа сейчас находится под давлением, подождите, пока она не столкнется с новой гонкой ядерного вооружения. Эдвард Лукас

В Африке разбился вертолет ООН: четыре человека погибли

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Вертолет Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) потерпел крушение в этом африканском регионе, передает со ссылкой на западные СМИ.

В результате крушения погибли четыре человека, говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет разбился при посадке, причины крушения не установлены.

Абьей - территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.

Южный Судан провозгласил независимость от Судана по итогам референдума в июле 2011 года после многолетней гражданской войны. Хартум, в свою очередь, признал новое государство. Однако между странами до сих пор остаются острые разногласия по поводу приграничных территорий.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ