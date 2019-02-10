В Африке разбился вертолет ООН: четыре человека погибли

В результате крушения погибли четыре человека, говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет разбился при посадке, причины крушения не установлены.

Абьей - территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.