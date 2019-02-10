Неожиданно: в Таллинне билет на автобус можно купить без денег, но после оказаться в черном списке

Таллиннский транспортный департамент внедрил в общественном транспорте систему продажи билетов, позволяющую платить за проезд взмахом бесконтактной банковской карточки, на счету которой нет денег или баланс вовсе отрицательный.
Простой эксперимент Postimees показал, что созданная и внедренная в августе прошлого года AS Ridango система оплаты проезда бесконтактной банковской картой не может проверять состояние счета клиента и в случае некоторых банков, разрешил или запретил человек бесконтактные платежи в настройках. Билет и право на проезд продается человеку на день или все выходные в любом случае.
Раннее субботнее утро, на часах 7:25, начинаем эксперимент. В мобильном банке LHV видим, что на счету используемой в эксперименте банковской карты с возможностью NFC всего 83 цента. Рыбные палочки по скидке купить можно, а вот билет в таллиннском общественном транспорте явно нет:
Три часа спустя в 10:31 в Хааберсти заходит в автобус номер 42. Выясняем, что с помощью банковской карты билет можно приобрести только у валидатора возле первой двери.
Ничего не надо делать, только максимально близко поднести банковскую карту к валидатору. Так и делаем, а потом на валидаторе появляется радостное сообщение — одноразовый билет стоимостью 1,10 евро продан.
Первый вопрос — как такое возможно, если на счету нет необходимой суммы? Вновь приближаем карту к валидатору и получаем подтверждение первого сообщения: «Билет действует: 11:31». Получается часовой билет был продан за несуществующие деньги:
Выходим из автобуса, открываем вновь мобильный банк и видим, что на счету по-прежнему в свободном доступе 83 цента. Ничего не меняется с балансом счета и в субботу вечером и даже в воскресенье.
Ridango: билет получите, но попадете в черный список
Сначала узнаем у AS Ridango, известно ли им, что их система позволяется людям приобретать билеты, даже если баланс их банковских счетов в минусе?
Руководитель по маркетингу и коммуникации Ridango Кристине Пыльдвер объясняет, что в смысле общения с банками билетная система действительно в так называемом офлайн-режиме. В отличие от, например, платежных терминалов в Rimi или Prisma какого-либо взаимодействия в реальном времени с банковской системой не происходит.
«Да, по факту офлайн-режим значит то, что билет в первый раз можно купить и с помощью карты, баланс счета которой находится в минусе», - признает Пыльдер.
Но стоит учитывать, что после такой «покупки» позже карта попадает в запретный список и после с помощью этой карты купить билет в общественном транспорте будет невозможно.
В течение двух недель, то есть 14 дней, у Ridango есть право запросить со счета задолженность, но если в этот период получить оплату за долг не получится, карта останется в черном списке.
Выясняется, что радость от бесплатно полученного билета можно ощутить только до конца дня, если через час в тот же день купить еще билет, система автоматически выдаст дневной билет за три евро.
Каждый день вечером Ridango и банковские система проводят синхронизацию и тут выясняются те, кто получили билеты с помощью пустого счета. Но так происходит только в будние дни, а синхронизация всех сделок за выходные дни происходит только в понедельник вечером.
Узнаем у Ridango, почему их терминалы продажи билетов не находятся в постоянной связи с банками, как во всех магазинах, ресторанах, заправках и так далее.
«Офлайн-режим позволяется пассажирам быстрее заходить в транспорт и избегать очередей для приобретения билетов. Также выполнение сделок в офлайн-режиме оберегает от всевозможных перебоев», - объясняет Пыльдвер.
Все, кто платит бесконтактными картами в магазинах, знают, что иногда перебои случаются.
Банк: «риск первой поездки» действительно есть
Руководитель отдела карточных платежей банка LHV Индрек Кальюмяэ сказал Postimees, что использование в билетной системе офлайн-сделок действительно означает, что у предлагающего услуги общественного транспорта остается «риск первой поездки», то есть пассажир едет на общественном транспорте, а потом выясняется, что владелец карты остался должен за поездку, поскольку деньги за билет не были получены.
«Из всевозможных решений сегодняшний вариант самый дружелюбный для пассажиров и позволяет людям удобно и без особых препятствий передвигаться на общественном транспорте», - сказал Кальюмяэ.
По его словам, речь идет о решении, которое, например, используют в метро Лондона и на платных скоростных магистралях. В Таллинне же билеты должны покупать только те, кто здесь не прописан.
Что же касается того, продается ли билет тогда, когда клиент вообще разрешил бесконтактные платежи, зависит от того, каким банком клиент пользуется.
Swedbank записывает эту информацию прямо на чип карты и если клиент в интернет-банке запретит бесконтактные платежи, с такой картой купить билет будет невозможно. В случае LHV эта информация остается в инфосистеме банка, поэтому билет с помощью бесконтактного платежа можно купить, даже если клиент это запретит.
На сайте Таллиннской горуправы по-прежнему утверждают, что в случае отсутствия на счету достаточного количества денег билет купить будет невозможно и валидатор сообщит, что право на проезд отсутствует: