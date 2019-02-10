Неожиданно: в Таллинне билет на автобус можно купить без денег, но после оказаться в черном списке

Простой эксперимент Postimees показал, что созданная и внедренная в августе прошлого года AS Ridango система оплаты проезда бесконтактной банковской картой не может проверять состояние счета клиента и в случае некоторых банков, разрешил или запретил человек бесконтактные платежи в настройках. Билет и право на проезд продается человеку на день или все выходные в любом случае.

Раннее субботнее утро, на часах 7:25, начинаем эксперимент. В мобильном банке LHV видим, что на счету используемой в эксперименте банковской карты с возможностью NFC всего 83 цента. Рыбные палочки по скидке купить можно, а вот билет в таллиннском общественном транспорте явно нет:

ФОТО: Kuvatõmmis

Три часа спустя в 10:31 в Хааберсти заходит в автобус номер 42. Выясняем, что с помощью банковской карты билет можно приобрести только у валидатора возле первой двери.

Ничего не надо делать, только максимально близко поднести банковскую карту к валидатору. Так и делаем, а потом на валидаторе появляется радостное сообщение — одноразовый билет стоимостью 1,10 евро продан.

Первый вопрос — как такое возможно, если на счету нет необходимой суммы? Вновь приближаем карту к валидатору и получаем подтверждение первого сообщения: «Билет действует: 11:31». Получается часовой билет был продан за несуществующие деньги:

ФОТО: Kuvatõmmis

Выходим из автобуса, открываем вновь мобильный банк и видим, что на счету по-прежнему в свободном доступе 83 цента. Ничего не меняется с балансом счета и в субботу вечером и даже в воскресенье.

Ridango: билет получите, но попадете в черный список

Сначала узнаем у AS Ridango, известно ли им, что их система позволяется людям приобретать билеты, даже если баланс их банковских счетов в минусе?

Руководитель по маркетингу и коммуникации Ridango Кристине Пыльдвер объясняет, что в смысле общения с банками билетная система действительно в так называемом офлайн-режиме. В отличие от, например, платежных терминалов в Rimi или Prisma какого-либо взаимодействия в реальном времени с банковской системой не происходит.

«Да, по факту офлайн-режим значит то, что билет в первый раз можно купить и с помощью карты, баланс счета которой находится в минусе», - признает Пыльдер.

Но стоит учитывать, что после такой «покупки» позже карта попадает в запретный список и после с помощью этой карты купить билет в общественном транспорте будет невозможно.

В течение двух недель, то есть 14 дней, у Ridango есть право запросить со счета задолженность, но если в этот период получить оплату за долг не получится, карта останется в черном списке.

Выясняется, что радость от бесплатно полученного билета можно ощутить только до конца дня, если через час в тот же день купить еще билет, система автоматически выдаст дневной билет за три евро.