В США на обочине дороги нашли чемодан с телом женщины

Жившая в штате Нью-Йорк, в Нью-Рошель 24-летняя Рейес в последние дни начала бояться оставаться одной.

«Она была просто сильно напугана», - сказала каналу WABC ее мать Норма Санчез. Рейес позвонила матери и сказала, что боится, что кто-то хочет ее убить.

Неизвестно, почему и кого боялась Рейес. Дочь ни разу не сказала матери, что боится какого-то конкретного человека.

Во вторник дорожные рабочие нашли тело Рейес в престижном районе Гринвич, в примерно 20 километрах от ее дома.

Как сообщает полиция, Рейес пропала утром 29 января. Ее семья и коллеги из книжного магазина Barnes & Noble не слышали ничего о ней несколько дней.

Для того, чтобы ее найти, в соцсетях распространялись сообщения и на улицах Нью-Йорка расклеивались плакаты с ее фотографией и приметами.

Через неделю после исчезновения Рейес дорожные рабочие увидели на обочине дороги в лесу красный чемодан, в десятке метров от дороги.

Открыв чемодан, они увидели труп женщины со связанными руками и ногами. Ее личность была установлена в среду.