Рекордная сумма: купленный в городе Лохья лотерейный билет принес счастливчику 15,5 миллионов евро

Выигрышный купон был приобретен в магазине MK Market Ruotionmäki в городе Лохья. Во время вчерашнего розыгрыша выпали основные числа 1, 8, 9, 13, 16, 20, 30 и дополнительный номер 31. До этого джекпот не выпадал в течение пятнадцати недель.