Вс, 10.02.2019
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  • Рекордная сумма: купленный в городе Лохья лотерейный билет принес счастливчику 15,5 миллионов евро

Рекордная сумма: купленный в городе Лохья лотерейный билет принес счастливчику 15,5 миллионов евро

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Евро.

ФОТО: SCANPIX

Вчера вечером в Финляндии был разыгран крупнейший джекпот в истории национальной лотереи Lotto. Согласно информации компании Veikkaus, вся сумма в 15,5 миллионов евро досталась одному победителю, пишет Yle.

Выигрышный купон был приобретен в магазине MK Market Ruotionmäki в городе Лохья. Во время вчерашнего розыгрыша выпали основные числа 1, 8, 9, 13, 16, 20, 30 и дополнительный номер 31. До этого джекпот не выпадал в течение пятнадцати недель.

Предыдущий рекордный выигрыш составил 14,5 миллионов евро. Он был разыгран в начале июня прошлого года и достался счастливчику из Руоколахти.

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