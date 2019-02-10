Lamborghini, Bentley и Aston Martin: какие люксовые автомобили гоняют по дорогам Эстонии?

По состоянию на 31 декабря в дорожном регистре зарегистрирована почти 750 000 легковых машин, среди них и некоторые действительно люксовые автомобили, стоимость которых почти четверть миллиона евро, пишет Postimees.
Один из известнейших производителей люксовых автомобилей Bentley. На дорогах Эстонии 12 таких автомобилей, стоимость которых достигает 300 000 евро. Ранее Bentayga считался самым быстрым внедорожником в мире, поскольку скорость автомобиля достигала 100 километров в час за 4,1 секунды. Но затем Lamborghini выпустили новый Lamborghini Urus, который может развивать скорость до 100 километров в час за 3,6 секунды. Максимальная скорость у Bentayga составляет 301 километр в час, а у Urus - 305 километров в час.
Ни одного Urus в дорожном регистре еще нет. Но можно найти 23 Lamborghini, среди которых шесть Aventador, пять Gallardo, Huracan и Murcielago. Директор по продажам занимающейся продажей Lamborghini компании Auto 100 Сийм Стейнберг сказал, что самый дорогой автомобиль, который он когда-либо продавал, - Aventador. «Цена чуть менее полумиллиона евро», - говорит он.
На самом деле цена самого автомобиля Aventador составляет 300 000 евро, но большую роль играют и комплектация. «Машину делает дороже оборудование. В случае Lamborghini можно сделать все, что только пожелает клиент».
В целом, по словам Стейнберга, продажи люксовых автомобилей за последние годы выросли.
Автомобилей Aston Martin в дорожном регистре 41, среди которых и купленная в 2018 году модель DB11. Она является самой важной моделью Aston Martin после представленной в 2003 году DB9. Речь идет о самой мощной модели серии DB в истории производителя автомобилей. Машина появилась в автосалонах осенью 2016 года и ее цена колеблется в районе 200 000 евро.
Из новых Porsche в эстонский регистр занесено два Boxster Spyder. Также есть два 2018 года Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Ferrari в регистре 52, среди которых есть и Portofino 2018 года, цена которого начинается от 190 000 евро, и четыре 448 GTB.
Maserati — 115 штук, из новых моделей бросаются в глаза два Granturismo Sport и 27 Levante.
По дорогам Эстонии передвигается 78 Tesla, большинство из которых Model S, стоимость которых чуть более 100 000 евро. Model S — один из самых продаваемых в мире люксовых автомобилей.
Maybach и McLaren в эстонском регистре только два. По улицам разъезжают 30 Rolls-Royce.