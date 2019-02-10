Безумный спорт: в Финляндии готовятся к чемпионату мира по зимней рыбалке в поле

Посреди заснеженной глади замерзшего озера неподалеку от Лаппеенранты сидит фигура с удочкой. Только вот на самом деле все не так, как кажется: под снегом не озерная вода со слоем льда, а простое финское поле, на котором Таня Ниемимуукко тренируется перед предстоящим чемпионатом мира по зимней рыбалке в поле.

Идея нового вида спорта пришла чете Ниемимуукко спонтанно, за чашкой кофе. Они вдруг вспомнили старую рыбацкую шутку о том, что зимой заснеженное поле можно перепутать с озером, и решили довести эту мысль до абсурда. На краю своего поля они даже установили пристань и положили перевернутую лодку.

По словам мужа Тани Сами, к новому виду спорта уже проявили интерес не только финны, но и иностранцы. Одна из команд приедет на чемпионат из России. Спонсорами соревнований выступили местные коммерческие компании, общественные организации и частные лица.

Пока подробностей того, как именно будет проходить чемпионат, чета Ниемимуукко не раскрывает, однако уверяет, что и в поле можно будет поймать рыбу.