«Безумцы на дорогах!»: студенты из Азии испытали настоящий шок в Таллинне

«Вы ездите как безумцы, гоняете, двигатели ревут», - рассказывает о своем самом большом шоке в Эстонии студентка китайского Цзянсуского университета Цзявен Ченома. В январе она учила русский язык в Таллиннском университете. «У вас стиль вождения — фристайл», - добавляет она.

По словам студентов из Гонконга, они представляли, что эстонцы по своей сути спокойные и скорее скандинавы, но на дорогах это не заметно.

Второй большой шок Чен случился, когда в одну ночь их отель в центре города остался без электричества на долгое время. «Видимо, резко похолодало и электросистема не смогла справиться, но это был такой забавный опыт, поскольку мы не поняли, что происходит», - говорит она. Ранее ей уже однажды случалось оставаться без электричества, но это было в Эфиопии.

«Тут я думала, что теперь я в Эстонии, которая должна быть развитой страной, но тут такая же проблема, что и в Африке», - сказала Чен. «После этого остались необычные воспоминания, поскольку такая ситуация для нас редкость», - подтвердила студентка из университета Гонконга Цзе Вэй Ю.

Во время учебы в Таллинн пришли рекордные морозы. «Такое чувство, будто передвигаешься по холодильнику», - рассказывает Чен. Но сильнее трескучих морозов студентов из Азии поразили драматические изменения температуры: когда в один день сильные морозы, а на следующий уже оттепель.

Молодой человек из Гонконга Танг Хо Вэй отметил трамвайное движение в столице. «У нас в Гонконге трамвай передвигается по небольшой территории, а тут трамвай едет даже по маленьким улочкам, так быстро и удобный для пассажиров, всегда доступный», - говорит он.

Слишком маленькая страна для туристов

Хотя своим месяцем пребывания в Таллинне молодые люди остались довольны, они убеждены, что жить в Эстонии хорошо, но путешествовать сюда они не рекомендовали бы. Несмотря на то, что здесь у каждой вещи есть свой музей. Даже у пожарных есть свой музей, удивляется Танг Хо Вэй.

«Эстония — маленькая страна и тут нет так много достопримечательностей», - объясняет китаянка Чен, почему не советовала бы сюда отправляться в путешествие. Но, по ее мнению, Эстония хорошее место для работы.

Темп жизни в Таллинне разумный. «В Гонконге все спешат, там никогда не отдыхают, только торопятся. Даже для завтрака нет времени, что-то просто забросишь в рот и спешишь на работу».