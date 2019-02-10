В Ласнамяэ наградили отличившихся школьников.

На торжественное мероприятие для награждения было приглашено 43 ученика из 9 гимназий и училищ Ласнамяэ, которых выбрало руководство школ. На приёме также присутствовали и родители гимназистов. Управа Ласнамяэ решила заглянуть в будущее и отметить молодых людей общеобразовательных и профессиональных школ района, присудив им звание "Будущего деятеля Ласнамяэ".

С приветственным словом к приглашенным обратилась старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. "То, каким вырастет сегодняшнее поколение гимназистов, во многом определит будущее развитие нашего общества. Разумеется, мы все хотим, чтобы в нашем обществе царили такие ценности, как гуманизм, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию. Не останавливайтесь на достигнутом, знайте, что вы можете достичь ещё большего", - сказала Мария Юферева-Скуратовски.

На церемонии старейшина вручила каждому ученику благодарственную грамоту и подарила памятные сувениры с символикой управы. Она также поблагодарила родителей школьников за поддержку и веру в своих детей. "Я очень рада, что на наше приглашение прийти и поддержать своих детей откликнулись почти все родители. Хотя перед нами сегодня уже юноши и девушки, они по прежнему нуждаются в любви и понимании родителей. А вы по праву можете гордится своими детьми!" - добавила Юферева-Скуратовски.