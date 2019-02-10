Вс, 10.02.2019
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Премьер-министр Ратас: мы надеемся скоро открыть прямое авиасообщение с Дубаем

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Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Дубае с эмиром Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. На встрече была достигнута договоренность об активизации экономического сотрудничества.

«Отношения Эстонии с регионом Персидского залива развиваются. Сегодня мы открываем в Дубае представительство Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), а уже летом откроем посольство в Абу Даби. На встрече с шейхом Аль Мактумом мы договорились больше сотрудничать в сфере инфотехнологий, в которой Эстония может поделиться опытом и решениями из области электронного государственного управления», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Мы ведем переговоры об открытии прямой авиалинии с Арабскими Эмиратами и активнее, чем раньше, сотрудничаем в сфере инноваций и инфотехнологий», - добавил он.

Премьер-министр Ратас находится в Дубае с визитом, в рамках которого он сегодня выступит с речью на представительной межправительственной конференции (World Government Summit) и откроет представительство EAS в Дубае.

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