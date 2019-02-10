Премьер-министр Ратас: мы надеемся скоро открыть прямое авиасообщение с Дубаем

«Отношения Эстонии с регионом Персидского залива развиваются. Сегодня мы открываем в Дубае представительство Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), а уже летом откроем посольство в Абу Даби. На встрече с шейхом Аль Мактумом мы договорились больше сотрудничать в сфере инфотехнологий, в которой Эстония может поделиться опытом и решениями из области электронного государственного управления», - сказал премьер-министр Юри Ратас.