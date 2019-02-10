Руководитель Shiftworks прокомментировала скандал с Нарвскими властями

«Участвуя в поставке, фирма подтвердила, что они согласны с условиями. Если фирма, как она позиционирует себя, солидная и ответственная, видит, что эта работа должна по стоимости быть дороже, то и надо было представлять бюджет на ту сумму. Если бы мы увидели, что единственная фирма, подавшая документы, оценивает данную работу дороже, то адекватность выделенной суммы можно было бы ставить под сомнение и, конечно же, искать варианты дополнительного финансирования. Но в комиссию был представлен бюджет на 75000 евро! Поставка завершилась, победитель объявлен - и началось самое настоящее вымогательство денег», - сказала изданию Põhjarannik председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.

Руководитель отказавшейся от сотрудничества с Нарвой в проекте «Культурная столица 2024» фирмы Shiftworks Хелен Сильдна прокомментировала произошедшее в Facebook.

«Наша команда (я, Марис Хелльранд и Сагнар Сийл) прекращаем работу над проектом Narva2024 и от всего сердца желаем удачи активистам, организаторам культурных мероприятий и предпринимателям», - написала она.

Руководитель фирмы выразила благодарность мэру города Тармо Таммисте и команде горуправы за плодотворное сотрудничество в 2018 году. По ее словам, прошедший год был действительно годом Нарвы. «Надеюсь и верю, что эта волна и позитив продолжатся, это подтверждает чуткая, сердечная и активная гражданская инициатива MyNarva2024, которая, я очень надеюсь, продолжит быть критичной и деятельной, требуя мудрого и предусмотрительного политического руководства. На сегодняшний день культурная жизнь Нарвы и развитие предпринимательства обеспечено всевозможными независимыми, мудрыми и организациями и людьми - Vaba Lava, Нарвская художественная резидентура, Нарвский колледж, Нарвский музей, клуб Ro-Ro, Uus Sild MTÜ, Bazar, Vita Tiim, Objekt, Creative Narva, Центр предпринимательства Ида-Вирумаа, Промышленные парки Ида-Вирумаа, Кренгольм, Fortaco и другими», - перечислила Сильдне.

«Хочу кое-что прояснить: в декабре горсобрание решило в три раза урезать расходы на подготовку финальной заявки на участие города в международном конкурсе, не выслушав объяснений мэрии, отказавшись встречаться. Тендер был объявлен на эту урезанную сумму. Мы представили тщательно расписанное предложение, в котором указали даже то, чего не значилось в требованиях тендера, но требовалось Европейской Комиссией (оценивать проект будет европейское жюри, а не Нарвское горсобрание). После этого мы никаких дополнительных требований не предоставляли. Все было в этом документе четко и детально прописано, на всякий случай как на эстонском, так и на русском языках», - объяснила Сильдна.

Руководитель фирмы Shiftworks подчеркнула, что после того, как председатель горсобрания назвала сотрудников фирмы вымогателями, работать дальше невозможно.

«Все пошло не так после того, как руководство Центристской партии призвало подозреваемых в превышении полномочий депутатов на время расследования уйти из Нарвского горсобрания. Восемь депутатов вышли из Центристской партии, и после этого началось политическое противостояние, в центре которого оказался и процесс выдвижения города на титул «Культурная столица», - отметила Сильдна, поблагодарив при этом за сотрудничество мэра Тармо Таммисте и его команду из городского управления.