Видео: из Таллинна в приграничный город такая же долгая дорога, как из Нарвы в столицу?

«Я ни разу не была в Таллинне, так получилось», - сказала прогуливающаяся по улице Таллинн в приграничном городе 71-летняя Тамара. По словам пожилой женщины, она была в Пярну, Вильянди, Тарту, а вот в столице ни разу. «У меня нет там знакомых, как поехать в незнакомый город», - говорит она.

Анна и Данил ездили с детьми в столицу, чтобы посетить торговый центр T1. Молодая семья недавно переехала из столицы в Нарву и своей жизнью довольны. «Здесь все в шаговой доступности. Посмотрите, в одном месте сразу три магазина. Здесь очень комфортно жить тем, кто любит спокойствие и тишину. Для продвижения бизнес-планов, лучше, конечно, жить в Таллинне», - считает Данил.

Последнюю поездку в столицу Николай не сразу смог вспомнить. «Не помню, может быть, год назад, когда сопровождал человека в больницу», - сказал он после некоторых раздумий.

Василий был в Таллинне последний раз в ноябре, когда отвозил жену в аэропорт. По его словам, он больше ездить в Тарту и Россию, а в столицу направляется, чтобы посетить больницу или направиться в гости к живущим в Маарду родственникам.

В Таллинне на Нарвском шоссе Харри признался, что в последний раз был в приграничном городе пять лет назад.

«Я не помню, когда-то очень давно, вместе с историками посещали замок», - говорит Анна. По ее словам, в последнее время она много слышит рассказов, что сейчас стоит вновь поехать в приграничный город.