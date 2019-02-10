Галерея: почти уничтоженный оттепелью парад снеговиков выглядит пугающе

Оттепель последних дней разрушила парад снеговиков возле дороги Рэопалу-Вяатса, передает Järva Teataja.
Местным жителям очень жаль, что парадом снеговиков довелось любоваться меньше недели. По их мнению, было бы здорово, если бы минусовая температура задержалась до конца февраля или марта, тогда бы снеговики растаяли под первыми теплыми лучами солнца.
Теперь же у пешеходно-велосипедной дорожки Вяатса можно увидеть лишь призрачные фигуры. Морковки, аксессуары и одежда, которой украшали снеговиков, теперь летают по ветру и, видимо, местным жителям в ближайшие дни придется организовать уборку.