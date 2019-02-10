Водитель совершил ДТП на парковке и скрылся, но оставил улики

Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП, которое произошло сегодня, 10 февраля, между 11 и 13:30 в Тарту.
Сегодня 13:45 в полицию сообщили, что в Тарту перед домом на улице Вески,67 кто-то врезался в припаркованный Volkswagen Golf, пишет Tartu Postimees. Помято левое заднее крыло, также пострадали задняя правая шина и обод вместе с диском. От виновника аварии на месте остались осколки поворотника.
Всех, кто видел ДТП или владеет информацией о нем, просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.