Водитель совершил ДТП на парковке и скрылся, но оставил улики

Сегодня 13:45 в полицию сообщили, что в Тарту перед домом на улице Вески,67 кто-то врезался в припаркованный Volkswagen Golf, пишет Tartu Postimees. Помято левое заднее крыло, также пострадали задняя правая шина и обод вместе с диском. От виновника аварии на месте остались осколки поворотника.