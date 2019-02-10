СМИ: ИТ-партнера Минобороны Германии подозревают в мошенничестве

В скандале вокруг возможного превышения служебных полномочий министерством обороны ФРГ появились новые подробности. ИТ-компания Accenture, с которой ведомство заключило договор об оказании консультационных услуг, подозревается не только в кумовстве, но также в мошенничестве, сообщает газета Bild am Sonntag (BamS) на своем сайте в ночь на воскресенье, 10 февраля.
По информации BamS, в 2017 году в одном из выставленных Accenture счетов за консультации количество часов вдвое превышало фактическое, в результате чего компания получила дополнительно не менее 25 тысяч евро. Это было обнаружено не сразу, так как участниками соответствующих договоров были сразу несколько разных ведомств, поясняет издание, передает Deutsche Welle.
Представитель Минобороны ФРГ в беседе с BamS заявил, что в ходе внутренней проверки несоответствие было выявлено, и теперь ситуация анализируется.
Бундестаг расследует скандал в министерстве обороны ФРГ
30 января специальная парламентская комиссия начала расследование обвинений в адрес министерства обороны. В поле зрения оказались, в частности, договоры на консультационные услуги, которые заключались на миллионные суммы и в обход законодательства о госзакупках. Речь может идти о таком нарушении, как кумовство. Следующее заседание комиссии состоится через несколько дней.