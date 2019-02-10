СМИ: ИТ-партнера Минобороны Германии подозревают в мошенничестве

По информации BamS, в 2017 году в одном из выставленных Accenture счетов за консультации количество часов вдвое превышало фактическое, в результате чего компания получила дополнительно не менее 25 тысяч евро. Это было обнаружено не сразу, так как участниками соответствующих договоров были сразу несколько разных ведомств, поясняет издание, передает Deutsche Welle.

Представитель Минобороны ФРГ в беседе с BamS заявил, что в ходе внутренней проверки несоответствие было выявлено, и теперь ситуация анализируется.

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