Картина дня: жертвы гололеда, недочеты билетной системы в Таллинне и скандал с нарвскими властями

Неожиданно: в Таллинне билет на автобус можно купить без денег, но после оказаться в черном списке

Таллиннский транспортный департамент внедрил в общественном транспорте систему продажи билетов, позволяющую платить за проезд взмахом бесконтактной банковской карточки, на счету которой нет денег или баланс вовсе отрицательный. Читать далее...

Руководитель Shiftworks прокомментировала скандал с нарвскими властями

Фирмы Shiftworks и Creativity Lab, выигравшие объявленный городской управой Нарвы тендер на подготовку нарвской заявки на титул культурной столицы Европы 2024 года, в субботу во второй половине дня сообщили, что отказываются от договора с городом Нарвой, поскольку на выделенные городом деньги не представляется возможным подать конкурентоспособное ходатайство. Читать далее...

Будни скорой помощи в Таллинне: более сотни вызовов к жертвам гололеда

У Таллиннской скорой помощи в январе было 142 вызова, которые были связаны с падениями на скользкой дороге. По словам отвечающего за сферу здравоохранения и социального обеспечения вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдера, статистика за первый месяц года демонстрирует привычные цифры. Читать далее...

«Безумцы на дорогах!»: студенты из Азии испытали настоящий шок в Таллинне

Считаете себя спокойными северянами, но на дороге ведете себя как безумцы — так можно обобщить самое большое удивление, которое испытали в Таллинне студенты из Азии. Читать далее...

Lamborghini, Bentley и Aston Martin: какие люксовые автомобили гоняют по дорогам Эстонии?

По состоянию на 31 декабря в дорожном регистре зарегистрирована почти 750 000 легковых машин, среди них и некоторые действительно люксовые автомобили, стоимость которых почти четверть миллиона евро. Читать далее...

К Эстонии приближается циклон: страну накроют снегопады и дожди

Циклоническая активность в районе Атлантики принесла в Эстонию оттепель. Снежный покров заметно пошёл на убыль, хотя его всё ещё много. Дороги и улицы с утрамбованным снегом, под действием дождя, стали просто отполированными. Читать далее...

Видео: из Таллинна в приграничный город такая же долгая дорога, как из Нарвы в столицу?