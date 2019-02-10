Аукцион провалился: картины Гитлера никто не купил

Картины можно было купить на торгах, организованных торговым домом Вайлдер, которые были посвящены артефактам, связанным с нацистской Германией. Стартовые цены на пять работ составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Всего за несколько дней до открытия аукциона несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности.

Помимо акварельных пейзажей, предположительно написанных Гитлером, на продажу было также выставлено, в частности, плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало фюреру.

The Guardian приводит мнение Стефана Клингена, специалиста Центрального института истории искусства Мюнхена, который констатирует, что у Гитлера-живописца был стиль относительно амбициозного любителя, чьи акварели ничем особо не отличались от сотен тысяч других аналогичных работ того периода. Это также делает крайне затруднительной верификацию картин.