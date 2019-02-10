Эстонская команда шпажисток на этапе Кубка мира заняла десятое место

На этапе Кубка мира в Барселоне команда эстонских шпажисток довольствовалась лишь 10-м местом. В четвертьфинале сборная Эстонии по ходу поединка с румынками имела солидное преимущество, однако в итоге проиграла, передает Rus.ERR.
В первом круге команда Эстонии (Катрина Лехис, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Кристина Кууск) одержала уверенную победу над Австрией - 41:23.
В четвертьфинале эстонские шпажистки выигрывали у Румынии со счетом 30:19, но умудрились уступить в один укол - 40:41.
В поединках за места Эстония обыграла Швецию (45:34) и Украину (45:41), но затем потерпела поражение от Южной Кореи - 35:36.