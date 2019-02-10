Глава МВД Финляндии хочет ввести для беженцев необычный экзамен
Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен (Коалиционная партия) предлагает ввести экзамен на знание общих сведений о жизни в финском обществе для просителей убежища, передает Yle.
Экзамен проводился бы в центрах приема по окончании базового курса о финском обществе.
Сейчас такой курс обязателен для всех просителей убежища старше 16 лет.
По словам Мюккянена, одного участия в курсе явно недостаточно, поэтому следует убедиться в том, что информация усвоена.
В начале января министр публично задался вопросом, не следует ли проверять этические и моральные убеждения заявителей на их соответствие ценностям финского общества.
"Мы не говорим о том, что они должны знать слова Гимна Финляндии, мы говорим о таких вещах, как личная физическая неприкосновенность и равноправие полов", – сказал Мюккянен в интервью Yle.
Вопрос стал активно обсуждаться на фоне новостей о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, в которых подозревают просителей убежища.