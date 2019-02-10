Глава МВД Финляндии хочет ввести для беженцев необычный экзамен

Экзамен проводился бы в центрах приема по окончании базового курса о финском обществе.

Сейчас такой курс обязателен для всех просителей убежища старше 16 лет.

По словам Мюккянена, одного участия в курсе явно недостаточно, поэтому следует убедиться в том, что информация усвоена.

В начале января министр публично задался вопросом, не следует ли проверять этические и моральные убеждения заявителей на их соответствие ценностям финского общества.

"Мы не говорим о том, что они должны знать слова Гимна Финляндии, мы говорим о таких вещах, как личная физическая неприкосновенность и равноправие полов", – сказал Мюккянен в интервью Yle.