Пн, 11.02.2019
Если бы вы и Рейнсалу сказали: как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции намного больше. Михаил Кылварт

Ошибочка вышла: Юри Ратаса окрестили академиком и экоактивистом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступал на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit). В рекламном клипе премьер-министра ошибочно титуловали академиком и экоактивистом. Государственная канцелярия обратилась к организаторам с просьбой уточнить информацию, передает Majandus.

«Общеизвестно, что Юри Ратас - магистр экономики и учился в докторантуре Таллиннского технического университета. Также он годами читал в ТТУ лекции о местных самоуправлениях. Известно и то, что будучи мэром города Юри Ратас инициировал движение «Зеленая столица Европы», - пояснил директор пресс-службы правительства Урмас Сеавер.

Скриншот видео, представляющего Юри Ратаса, с аккаунта конференции в социальной сети.

ФОТО: World Government Summit

Сеавер добавил, что Госканцелярия не давала организаторам мероприятия ни выражений, ни титулов, которые нужно использовать в видео. «Видимо, дело в толковании организаторами общедоступной информации. Мы уже попросили их это уточнить», - сказал он.

Всемирный правительственный саммит - это проводимая ОАЭ конференция, посвященная инновациям в публичном секторе и обсуждению темы будущего человечества, в которой участвует 4000 человек из 150 стран, а также представители многих международных организаций (например, ООН, МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ