Ошибочка вышла: Юри Ратаса окрестили академиком и экоактивистом

Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступал на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit). В рекламном клипе премьер-министра ошибочно титуловали академиком и экоактивистом. Государственная канцелярия обратилась к организаторам с просьбой уточнить информацию, передает Majandus.
H.E. Jüri Ratas, Prime Minister of Republic of Estonia and Hon. Paul Kagame, President of Rwanda, will take the stage at #WorldGovSummit 2019 to share their nations' extraordinary journey. . يشارك كل من معالي يوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا وفخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا تجارب دولهم الفريدة في #القمة_العالمية_للحكومات 2019
«Общеизвестно, что Юри Ратас - магистр экономики и учился в докторантуре Таллиннского технического университета. Также он годами читал в ТТУ лекции о местных самоуправлениях. Известно и то, что будучи мэром города Юри Ратас инициировал движение «Зеленая столица Европы», - пояснил директор пресс-службы правительства Урмас Сеавер.
Сеавер добавил, что Госканцелярия не давала организаторам мероприятия ни выражений, ни титулов, которые нужно использовать в видео. «Видимо, дело в толковании организаторами общедоступной информации. Мы уже попросили их это уточнить», - сказал он.
Всемирный правительственный саммит - это проводимая ОАЭ конференция, посвященная инновациям в публичном секторе и обсуждению темы будущего человечества, в которой участвует 4000 человек из 150 стран, а также представители многих международных организаций (например, ООН, МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития).