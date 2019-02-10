Ошибочка вышла: Юри Ратаса окрестили академиком и экоактивистом

«Общеизвестно, что Юри Ратас - магистр экономики и учился в докторантуре Таллиннского технического университета. Также он годами читал в ТТУ лекции о местных самоуправлениях. Известно и то, что будучи мэром города Юри Ратас инициировал движение «Зеленая столица Европы», - пояснил директор пресс-службы правительства Урмас Сеавер.

Скриншот видео, представляющего Юри Ратаса, с аккаунта конференции в социальной сети. ФОТО: World Government Summit

Сеавер добавил, что Госканцелярия не давала организаторам мероприятия ни выражений, ни титулов, которые нужно использовать в видео. «Видимо, дело в толковании организаторами общедоступной информации. Мы уже попросили их это уточнить», - сказал он.