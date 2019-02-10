В Стокгольме прогремел взрыв: есть погибший

Сегодня около трех часов дня в полицию сообщили о взрыве в жилом доме в районе Варберг на юге Стокгольма.

По данным Aftonbladet, погиб молодой человек. Полиция написала на сайте, что один человек погиб и его близких известили. Жители соседних домов эвакуированы.

Также Aftonbladet пишет со ссылкой на свои источники, что полиция начала предварительное расследование убийства, однако, возможно, произошедшее было несчастным случаем.

"Я не могу так рано комментировать классификацию преступления", - сказала пресс-секретарь полиции Анна Вестберг.