В эстонской армии смогут служить люди с особыми потребностями

Инициатор законопроекта, который позволит людям с инвалидностью на добровольной основе проходить службу, - депутат Рийгикогу, серебряный призёр Олимпийских игр и чемпион мира по академической гребле Юри Яансон.

Уже в начале следующей недели на совместном заседании члены социальной комиссии и комиссии по гособороне обсудят пилотный проект, благодаря которому 10 добровольцев с ограниченными возможностями, изъявивших желание пройти срочную службу, уже в июле смогут примерить военную форму.

"Что касается слабослышащих и ограниченных в движении, то прежде всего это ИТ-сфера, также они могут, например, стать автослесарями. Сейчас в батальоне связи есть солдат с двигательными проблемами, и поддержка этого бойца сплотила всю команду подразделения", - отмечает командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем.