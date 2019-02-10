Галерея: в Дубае открылось представительство EAS

Сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист открыли в Дубае представительство Фонда развития предпринимательства (EAS), цель которого состоит в укреплении экономических связей между Эстонией и Арабскими Эмиратами, передает Majandus.
Представительство EAS возглавит Юкка Хахлантеря, имеющий большой опыт работы в этом регионе и задачей которого станет оказание содействия эстонским фирмам в налаживании экспорта товаров и услуг на местном рынке.
Эстонские предприятия заинтересованы в этом регионе, особенно в секторе инфотехнологий и военной промышленности, а также в секторе одежды, мебели, косметических товаров и транспортных фирмах.
В церемонии открытия участвовали премьер-министр Юри Ратас, министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам ИТ Сийм Сиккут и бизнес-делегация, состоящая из эстонских предпринимателей. На открытие представительства EAS были приглашены также представители высших эшелонов власти Арабских Эмиратов.