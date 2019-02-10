Галерея: в Дубае открылось представительство EAS

Представительство EAS возглавит Юкка Хахлантеря, имеющий большой опыт работы в этом регионе и задачей которого станет оказание содействия эстонским фирмам в налаживании экспорта товаров и услуг на местном рынке.

Эстонские предприятия заинтересованы в этом регионе, особенно в секторе инфотехнологий и военной промышленности, а также в секторе одежды, мебели, косметических товаров и транспортных фирмах.