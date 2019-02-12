Снежный коллапс по всей Эстонии: тысячи человек без электричества, непроходимые дороги и пассажиры в ловушке

По состоянию на 9.15 по всей Эстонии обесточено 13 000 клиентов Elektrilevi.

"Главная причина сбоев - снег и лед, под тяжестью которых порвались линии электропередачи и сломались их опоры. Ветер влияет в меньшей степени, однако встречаются и упавшие на линии электропередачи деревья", - сказал руководитель центра управления Elektrilevi Юри Клаассен.

Больше всего сбоев в тех регионах, где снегопад был сильнее: на севере Эстонии, в Йыгевамаа и Вильяндимаа.

"Мы отправили бригады по всей Эстонии и отправим еще больше, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сказал Клаассен.

Снегопад привел к массовым сбоям в подаче электричества. ФОТО: Elmo Riig

Руководитель Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе передал сообщение автобусного диспетчера ATKO: автобус №67, выехавший из Каркси-Нуйа в 6.40, опоздал примерно на 25 минут из-за упавшего на дорогу дерева. Автобус №18, который должен был выйти с остановки Пийри в 7.05, опоздал из-за упавшего на дорогу дерева примерно на 20 минут. Автобус №51 тоже не смог выехать из Абья в 7.45 из-за поваленного дерева.