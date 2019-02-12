С жалобой о нападении на Штромке, которое в итоге не подтвердилось, обратилась жена Ээрика-Нийлеса Кросса

Напомним, что 28 ноября прошлого года в полицию сообщили о нападении на Штромке на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное производство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. На этом основании было возбуждено дело о возможной даче ложных показаний.

27 ноября в Facebook было опубликовано сообщение о том, что в говорившую на иностранном языке женщину и ее собаку кидали камнями на пляже Штромка в Таллинне. Днем позже потерпевшая обратилась в полицию, в результате чего было возбуждено уголовное дело на основании статьи о применении физического насилия. В ходе следствия полицейские просмотрели много записей камер наружного наблюдения, проанализировали распечатки телефонных звонков, заслушали свидетелей и неоднократно побеседовали с предполагаемой потерпевшей, 49-летней женщиной.

«Достаточно скоро стало ясно, что показания женщины не совпадают с собранными следствием доказательствами, в том числе, и с места происшествия. Женщина давала противоречивые показания, которые со временем менялись. Собранная информация не указывала на но, что женщина во время нападения находилась в данном районе. На сегодняшний день у нас есть основание полагать, что описанного женщиной нападения не было», - заявил руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.

По этой причине было начато уголовное производство на основания статьи о даче ложных показаний. «Собранные доказательства указывают на то, что показания женщины, данные на допросе, не соответствуют действительности – например, записи видеокамер не подтверждают, чтобы женщина приехала на пляж Штромка на машине, а при проверке местонахождения ее телефона выяснилось, что в это время она не находилась в указанном районе. Учитывая все обстоятельства, сейчас есть основание расследовать, по какой причине женщина дала полиции заведомо ложные показания», - сказала окружной прокурор Наталья Лебедь, руководящая уголовным производством.

В свете данной истории Кайдо Саарнийт напоминает, что перед тем, как поделиться в социальных сетях какой-либо информацией, следует обязательно убедиться в ее правдивости и точности. «Это сообщение убрали из социальных сетей практически тут же, но история уже попала в СМИ, поэтому ложная информация дошла до очень многих людей», - отметил Кайдо Саарнийт.