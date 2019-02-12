В одном регионе Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация

Специалист по дорогам управы Пыльтсамаа Айвар Айгро сообщил, что особое положение было объявлено только потому, что обслуживающие дороги машины не смогут за требуемое время обеспечить уборку снега.

Чрезвычайная ситуация означает, что в это время введенные Департаментом шоссейных дорог требования дорожных условий не действуют. Была привлечена дополнительная техника и, по оценке Айгро, дороги будут приведены в порядок уже сегодня к вечеру.

Сейчас в худшем состоянии находятся второстепенные дороги и дороги в местных поселках. По словам Айгро, больше всего проблем в Мялликвере, Умбуси и Паюси. «Ночью выпало более десяти сантиметров мокрого снега и теперь до полудня начало еще и мести, поэтому на хуторских и деревенских дорогах между полями на автомобиле тяжело проехать», - объясняет Айгро.