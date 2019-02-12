Ср, 13.02.2019
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  • Фотоновость: качество чистки дорог от снега приводит людей в бешенство

Фотоновость: качество чистки дорог от снега приводит людей в бешенство

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Пешеходная дорожка завалена снегом.

ФОТО: Kaidi Suviste

На мосту Тори работники, очищая проезжую часть, свалили весь снег на пешеходные дорожки, чем разгневали местных жителей, сообщает Pärnu Postimees.

На снятых в 15 часов фотографиях видно, что проезжая часть моста очищена от снега, а на пешеходной дорожке красуются сугробы.

«Пешеходы вынуждены идти посреди дороги, - рассказывает проживающая в Тори Кади Сувисте. - Когда дороги обслуживали работники дорожного управления Тори, все было в порядке. Сейчас, когда снег чистит Sakala Teed, царит настоящий хаос».

Руководитель OÜ Sakala Teed Тоомас Леппик сказал, что ночью выпало много снега и работники успели расчистить проезжую часть, а пешеходные дорожки ждут своей очереди.

ФОТО: Kaidi Suviste

«Снег с проезжей части больше некуда было девать, - объясняет Леппик. - Пешеходные дороги чистятся вручную или трактором. Безусловно, очистят и пешеходную дорожку. К сожалению, пока это еще не успели сделать на мосту Тори».

Леппик отметил, что ночью выпало много снега и дорожные работники трудятся на второстепенных дорогах.

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