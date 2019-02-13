Маклер: секрет удачной продажи кроется в удачных фотографиях

О важности фотографий недвижимости знают, наверное, все. Просматривая объявления на порталах недвижимости, люди обращают внимание на привлекательные и высококачественные фотографии. Если фотография по какой-то причине не нравится, то потенциальный покупатель вряд ли откроет объявление.

«Клиент видит, что объявлений сотни, но смотрит, как правило, первые понравившиеся. Это как раз то, о чем я говорю с фотографами: нужно оказаться среди этих первых!» - говорит маклер из бюро Arco Vara Сандра Алликсаар.

По ее словам, человек предпочитает эмоции, а эмоции скорее вызывают фотографии реальных интерьеров, чем созданные с помощью специальных компьютерных программ.

«Я всегда предупреждаю клиента, что до прихода фотографа следует сделать генеральную уборку. Это пригодится и когда начнутся показы: раз большая уборка уже сделана, придется всего лишь поддерживать порядок», - рассуждает Алликсаар.