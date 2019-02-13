Маклер: секрет удачной продажи кроется в удачных фотографиях

Эстонский маклер дает совет, как нужно делать фотографии недвижимости, чтобы продажа была удачной, передает портал Kodustiil.
О важности фотографий недвижимости знают, наверное, все. Просматривая объявления на порталах недвижимости, люди обращают внимание на привлекательные и высококачественные фотографии. Если фотография по какой-то причине не нравится, то потенциальный покупатель вряд ли откроет объявление.
«Клиент видит, что объявлений сотни, но смотрит, как правило, первые понравившиеся. Это как раз то, о чем я говорю с фотографами: нужно оказаться среди этих первых!» - говорит маклер из бюро Arco Vara Сандра Алликсаар.
По ее словам, человек предпочитает эмоции, а эмоции скорее вызывают фотографии реальных интерьеров, чем созданные с помощью специальных компьютерных программ.
«Я всегда предупреждаю клиента, что до прихода фотографа следует сделать генеральную уборку. Это пригодится и когда начнутся показы: раз большая уборка уже сделана, придется всего лишь поддерживать порядок», - рассуждает Алликсаар.
Советы маклера перед приходом фотографа:
- подумайте, как должна выглядеть квартира, которую вы сами пришли смотреть;
- подумайте, каким состоянием своей квартиры вы могли бы по-настоящему гордиться;
- бросьте взгляд на окна: не помешало бы перед приходом фотографа их вымыть;
- застелите постели, а плед на диване и подушки положите максимально ровно и не садитесь на них, пока фотограф не уйдет;
- часто в квартирах много фотографий и личных вещей, которые стоит убрать, так как клиент придет смотреть недвижимость, а не изучать ваши портреты на стенах;
- все любят чистое белье - устройте большую стирку за несколько дней до прихода фотографа и уберите постиранное белье в шкаф;
- займитесь приготовлением еды после ухода фотографа, а уже использованную до его прихода посуду помойте заранее;
- сделайте так, чтобы мелкие детали интерьера - коллекция шампуней в ванной или статуэтки в спальне - не попали в кадр, лучше их вообще убрать.