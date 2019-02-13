Ср, 13.02.2019
У нас, к сожалению, выросло "поколение снежинок", то есть людей, которые не могут взять в руки лопату и откопать машину. Калле Кландорф

Маклер: секрет удачной продажи кроется в удачных фотографиях

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

«Inimene armub emotsiooni ja emotsiooni saab vaid tekitada reaalne pilt, reaalsest olukorrast,» leiab Arco Vara maakler Sandra Alliksaar.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Эстонский маклер дает совет, как нужно делать фотографии недвижимости, чтобы продажа была удачной, передает портал Kodustiil.

О важности фотографий недвижимости знают, наверное, все. Просматривая объявления на порталах недвижимости, люди обращают внимание на привлекательные и высококачественные фотографии. Если фотография по какой-то причине не нравится, то потенциальный покупатель вряд ли откроет объявление. 

«Клиент видит, что объявлений сотни, но смотрит, как правило, первые понравившиеся. Это как раз то, о чем я говорю с фотографами: нужно оказаться среди этих первых!» - говорит маклер из бюро Arco Vara Сандра Алликсаар. 

По ее словам, человек предпочитает эмоции, а эмоции скорее вызывают фотографии реальных интерьеров, чем созданные с помощью специальных компьютерных программ.

«Я всегда предупреждаю клиента, что до прихода фотографа следует сделать генеральную уборку. Это пригодится и когда начнутся показы: раз большая уборка уже сделана, придется всего лишь поддерживать порядок», - рассуждает Алликсаар.

Советы маклера перед приходом фотографа:

  • подумайте, как должна выглядеть квартира, которую вы сами пришли смотреть;
  • подумайте, каким состоянием своей квартиры вы могли бы по-настоящему гордиться;
  • бросьте взгляд на окна: не помешало бы перед приходом фотографа их вымыть;
  • застелите постели, а плед на диване и подушки положите максимально ровно и не садитесь на них, пока фотограф не уйдет;
  • часто в квартирах много фотографий и личных вещей, которые стоит убрать, так как клиент придет смотреть недвижимость, а не изучать ваши портреты на стенах;
  • все любят чистое белье - устройте большую стирку за несколько дней до прихода фотографа и уберите постиранное белье в шкаф;
  • займитесь приготовлением еды после ухода фотографа, а уже использованную до его прихода посуду помойте заранее;
  • сделайте так, чтобы мелкие детали интерьера - коллекция шампуней в ванной или статуэтки в спальне - не попали в кадр, лучше их вообще убрать. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ