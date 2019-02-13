Красивая зимняя галерея: в Сауэ завершено строительство многоквартирного дома энергетического класса А

Затраты на проектирование и строительство дома на улице Куусехеки, 50 составили четыре миллиона евро. Nordecon продолжает строительство дома 52 на улице Куусехеки, завершение которого запланировано на конец ноября 2019 года.

По словам председателя правления Estmak Capital Тимофея Суконкина, квартиры удачно вписываются в уже сформировавшийся облик Сауэ: «Сауэ известен своей близостью к природе и чистотой экологии, поэтому наш проект, ориентированный на энергосбережение, идеально подходит данному региону и дополняет уже существующую инфраструктуру».

«Радует, что Estmak Capital выбрал своим партнером Nordecon: мы имеем дело с хорошо продуманным проектом застройки, и высококачественное строительство по стандартам энергосбережения класса А обеспечивает жителям как благоприятную атмосферу проживания и более низкие затраты на коммунальные услуги, так и долгую продолжительность жизни здания. С точки зрения покупателей квартир, весьма существенным и немаловажным является большой двор с озеленением, - сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. - Сауэ – небольшой зеленый городок, у которого очень хорошое сообщение с Таллинном: новые дома наверняка привлекут немало молодых семей, для которых немаловажно жить в уютной среде, в то же время оснащенной всеми возможностями и благами».