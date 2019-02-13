Дипломная работа Райнера Вакра оказалась плагиатом, ТЛУ созывает комиссию

Значительная часть дипломной работы является copy-paste подготовленного в том же году Институтом сберегающей Эстонии отчета «Подготовка системы сбора и вторичного использования упаковочных отходов в Тарту» и, как видно, даже название темы сформулировано одинаково, пишет сегодняшняя газета Eesti Ekspress.

«Приобретая 17 лет назад свое первое высшее образование, я в рамках дипломной работы участвовал в тартуском пилотном проекте по сбору упаковки, - заявил Райнер Вакра. - Инициатором одного из таких проектов был научный руководитель моего диплома, с которым я тесно общался во время написания выпускной работы и который передал мне материалы и рекомендации, необходимые для составления моей работы. Я писал свой диплом доверчиво, используя при этом и переданные мне руководителем и на тот момент не опубликованные материалы, созданные участниками проекта. Также я учитывал известные мне правила, предъявляемые к дипломным работам и их составлению».

«И рецензент, и комиссия оценили мою дипломную работу на «5». После защиты моего диплома был опубликовал доклад Института сберегающей Эстонии, где были использованы те же источники. Сегодня, 17 лет спустя, я понимаю, что было бы корректно указать на рабочую версию доклада. Но обвинение в плагиате – серьезная вещь, в связи с чем я обращусь в Таллиннский университет, чтобы получить объективную оценку моей работы и процедуры ее защиты», - пояснил Вакра.

В ТЛУ созывают комиссию

В связи со скандалом Таллиннский университет сообщил сегодня, что созывает академическую комиссию, которая даст оценку относительно того, является ли работа Вакра, защищенная в 2002 году, плагиатом и порекомендует справедливые решения, которые необходимо принять в данном случае.

«Решения, в том числе признание недействительным окончания университета и диплома о высшем образовании, университет примет исходя из Закона об административном производстве», - сообщил университетский руководитель по связям с общественностью Сулев Олль. Обнаружение плагиата в ТЛУ, по его словам, осуществляется на разных уровнях: преподаватель, институт, университет. В случае объемного и грубого плагиата устав университета предусматривает эксматрикуляцию. За последние три года в связи с плагиатом в выпускной работе были исключены шестеро студентов. Для обнаружения плагиата университет пользуется программой URKUND.

"Зеленые": его знания поверхностны

Председатель Партии зеленых Зузу Измайлова заявила, что не упрекает Вакра в возможном отсутствии высшего образования, но ей неприятны его лицемерие и неэтичное поведение в общественных вопросах.

«В статье Eesti Ekspress сказано, что „Вакра построил свою политическую репутацию на образе эксперта по вопросам окружающей среды“. Основой образа эксперта по вопросам окружающей среды были плагиат, копирование и выставление чужих работ за свои“. В то же время Вакра, по моей оценке, никогда не выступал по экологическим вопросам уверенно и оставлял впечатление, что знания его поверхностны, или даже, что он некомпетентен», - прокомментировала она.

«Для заботы о природе не нужен диплом, но от председателя комиссии по окружающей среде я ждала бы чистосердечного признания», - сказала она.

Райнер Вакра является членом Рийгикогу и СДПЭ.