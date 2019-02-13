Результаты проверки многоквартирных домов ужаснули спасателей, жильцам грозят штрафы

«В рамках рейда мы проверили 328 многоквартирных домов, и в большинстве из них были обнаружены нарушения. Основной проблемой по-прежнему являются детские коляски, велосипеды, старая мебель и горшки с цветами, которые люди складируют на лестничной площадке. Такие вещи в случае опасности помешают людям быстро и безопасно покинуть здание, а также могут загореться, вызвав при этом много дыма, и помешают людям покинуть квартиры», - разъяснила глава отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Тяхе добавила, что лестничные площадки и коридоры домов предназначены не для хранения вещей, а для того, чтобы безопасно и быстро покинуть здание. «На территории, которая находится в общем использовании, нельзя хранить свои личные вещи. Ваша коляска или велосипед могут стоить чьей-то жизни. Поэтому у нас политика нулевой толерантности по отношению несоблюдения требований эвакуации», - подчеркнула она.

В рамках рейда, который прошел в многоквартирных домах по всей Эстонии, было проверено 328 дома, в 256 были обнаружены нарушения. Всего было зафиксировано 575 нарушений, что составляет приблизительно 1,75 нарушения на дом.

Часть нарушений можно было ликвидировать сразу, но в 106 случаях инспекторы начали производства.

С этого года у Спасательного департамента есть право начинать производство и в упрощённом порядке. Например, ведомство может использовать производство в упрощённом порядке, если отсутствует дымовой датчик, открыта противопожарная дверь, на эвакуационных путях хранятся вещи, мешающие эвакуации или способные легко загореться, используется сломанная или опасная отопительная система или в случае нечищеного дымохода. В случае упрощенного производства назначается штраф в размере 40 евро.

Требования к квартире:

В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением советуем установить и датчик угарного газа.

Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.

Двери на пути к выходу должны открываться без ключа на случай если вы не можете быстро найти ключи. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.

Требования на территории в общем пользовании:

Эвакуационные пути, находящиеся в общем пользовании, не должны быть заставлены. Лестничная площадка должна быть определенной ширины, которая позволит всем жильцам дома безопасно покинуть здание.

Если дверь подвала открывается на лестничную площадку, то такая дверь должна быть противопожарной. Так в случае пожара в подвале дым не попадет в коридоры, и это позволит жильцам эвакуироваться.

В 2018 году при пожарах в жилых помещениях погибло 45 человек, 22 из них в многоквартирных домах и 21 - в частных. Также один человек погиб на даче, и один в рядном доме.