Фото: в Мурасте продается половина уютного парного дома

Уютное жилище находится в Мурасте, в парном доме постройки 2006 года, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee. Бокс со вкусом реновирован в 2015-м году.

ФОТО: City24

Отапливается дом автоматическим котлом, работающем на гранулированном топливе.

ФОТО: City24

На первом этаже - просторная прихожая, гостиная, кухня и ванная. На втором этаже расположены главная спальня с гардеробной и гостевая спальня, а также кабинет и ванная с массажной ванной.

ФОТО: City24

В доме также находятся утепленный гараж, котельная и резервуар для хранения гранул. На участке - застекленный домик для гриля, где летом будет приятно проводить время.

ФОТО: City24