Ср, 13.02.2019
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Фото: в Мурасте продается половина уютного парного дома

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ФОТО: City24

Сравнительно небольшой - площадью 146,9 квадратных метров - бокс парного дома три года назад был капитально отремонтирован, рассказывает портал Kodustiil.  

Уютное жилище находится в Мурасте, в парном доме постройки 2006 года, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee. Бокс со вкусом реновирован в 2015-м году.

ФОТО: City24

Отапливается дом автоматическим котлом, работающем на гранулированном топливе.

ФОТО: City24

На первом этаже - просторная прихожая, гостиная, кухня и ванная. На втором этаже расположены главная спальня с гардеробной и гостевая спальня, а также кабинет и ванная с массажной ванной. 

ФОТО: City24

В доме также находятся утепленный гараж, котельная и резервуар для хранения гранул. На участке - застекленный домик для гриля, где летом будет приятно проводить время. 

ФОТО: City24

Подробности находятся на портале City24.ee

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