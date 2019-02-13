Мамаев очень хочет вернуться к семье

«Мое мнение: думаю, ребята всё осознали, и хочется, чтобы их уже отпустили. Все прекрасно понимают, что они поступили плохо. Но, мне кажется, находясь там, они и сами тысячу раз поняли, что наделали. Я общаюсь с Пашей, близко знаком с Сашей Кокориным. Хочется, чтобы ситуация скорее как-то решилась и в их пользу.

Только они знают, что у них в голове. Но люди оказались в таком месте, в подобных которому и близко не бывали. И за это время наверняка многое успели осмыслить. Я переписывался с Пашей. И по его словам понял, что он многое обдумал и очень хочет вернуться к семье», — приводит слова Газинского championat.com