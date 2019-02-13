В Эстонии создадут регистр педофилов

«Я думаю, что эта ситуация ненормальна», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу, комментируя опубликованную в Postimees историю о том, как в Тарту к девушке приставал водитель Taxify, ранее признанный виновным в педофилии и нападении на попутчика.

«Людям необходимо обеспечить безопасность, и отвечает за нее самоуправление и предприниматель. Педофилия должна быть достаточным основанием для того, чтобы невозможно было выдать разрешение, - независимо от срока наказания. Думаю, что было бы разумно создать в Эстонии регистр педофилов, в котором можно было бы сделать запрос. В министерстве сейчас об этом думают», - сказал министр юстиции Postimees.

По плану Министерства юстиции в регистр должны будут вносить и тех лиц, которые совершили преступления сексуального характера против несовершеннолетних за границей, но теперь живут в Эстонии.

«Сейчас наш регистр наказаний не позволяет получить такой обзор, и это проблема», - сказал Рейнсалу.

Закон о защите детей не относит таксоизвоз к работе с детьми, поэтому детей могут подвозить и те, кто наказывался за педофилию.

Ранее Postimees писал о том, как механизмы контроля Тартуской городской управы и Taxify не смогли уберечь от того, что за рулем оказался человек, который был признан виновным в педофилии и жестоком нападении на попутчика.

9 февраля в Тарту подвозивший девушку водитель сделал ей двусмысленное предложение и не давал после окончания поездки выйти из машины, пока не получил ее номер телефона.

«Как только я села в машину, он сразу стал спрашивать, русская ли я, собираюсь ли идти на праздник и так далее. Далее пошли вопросы, живу ли я в этом доме и где именно, где я учусь и работаю. В конце поездки таксист предложил встретится и фактически не давал мне выйти из машины, пока я не дала ему свой номер телефона», - говорится в жалобе, которую девушка подала в контору Taxify.