«Радар»: предполагаемый российский агент Мария Бутина бывала в Эстонии
История предполагаемого российского агента Марии Бутиной берет свое начало в Сибири, откуда она сумела подобраться к российской верхушке, а затем уже оттуда через Атлантику – до республиканцев, вплоть до самого Трампа. Расследование «Радара» обнаружило, что до того, как ее арестовали в США, Бутина пыталась завязать контакты в Эстонии.
23 июня 2013 года Бутина вывешивает в своем Инстаграме фотографию Таллиннского аэропорта, на котором виден самолет Air Baltic. Снимок она подписывает так: «Впервые лечу на пропеллерном самолете из Таллинна в Ригу. Немного жутковато».
На этот снимок эстонские издания ссылались прошлым летом, когда Бутина была арестована. До сих пор пресса могла лишь спекулировать, что Бутина могла находиться лишь в транзитной зоне. Однако «Радар» обнаружил новые обстоятельства, указывающие на то, что в Эстонии она провела два насыщенных дня. Хотя «Радар» выяснил, что Бутина посещала Эстонию минимум дважды, на этот раз в передаче была рассмотрена лишь первая ее миссия.
Итак, Мария Бутина побывала в Эстонии летом 2013 года. В рамках этого визита россиянка посетила семинар в стрелковом тире Kroonu. На снимках видно, что Бутина находится вместе с эстонским экспертом по стрельбе Дмитрием Удрасом, которого Бутина называла руководителем партнерской организации «Право на оружие». Но интересовала ли ее в Эстонии только стрельба или за этим визитом стояло что-то еще?
Мария Бутина некогда переехала из Сибири в Москву, основала организацию «Право на оружие» и устроилась работать в российском Центробанке. По словам научного сотрудника Международного центра оборонных исследований Иво Юурвеэ, в случае Бутиной ясно, что она очень интересуется оружием. Юурвеэ указывает, что Бутина не скрывает своей публичной и официальной деятельности. «Она оружейный активист и выступает за то, чтобы в России можно было проще приобрести оружие».
Однако он полагает при этом, что успех Бутиной стал возможным лишь с благословения власть имущих. «Насколько я разбираюсь в российских делах, если бы ее деятельность или ее существование были неугодны властям, едва ли ей дали бы так свободно действовать. Тем более, что она неоднократно была на службе у российского государства», - заметил Юурвеэ.
Известно, что в 2013 году Бутина встретилась в Москве с чиновником и членом Республиканской партии Полом Эриксоном, с которым быстро съехалась. В США она вскоре получает статус бессрочного члена Государственной ассоциации огнестрельного оружия – той самой организации, бывшим членом которой является и Эриксон. Использовав его в качестве трамплина, Бутина получила доступ к верхушке республиканцев.
По словам пресс-секретаря КаПо Харриса Пуусеппа, если человек в другой стране хочет выглядеть как абсолютно легитимный и интересующийся оружием представитель какого-нибудь тира, он должен поддерживать эту легенду. «Вполне возможно, что ее предприятия в какой-то другой стране и не преследуют иной цели, кроме стремления выглядеть честно. Но это сказано в более широком смысле, а не столько в качестве комментария к конкретному случаю», - сказал Пуусепп.
Как утверждается в меморандуме правительства США, Мария Бутина пыталась заплатить за влияние сексом. Она была настойчива: например, могла похвалить паспортное фото, на первый взгляд, постороннего мужчины и сказать, что он прекрасен. Или же назвать у себя в телефоне нужного ей человека «милый Шаков» и, естественно, сообщить об этом мужчине.
На сегодняшний день утверждается, что деятельность Марии Бутиной финансировал российский миллиардер Константин Николаев. Однако на службе у российского государства она была еще в 2012 году, когда работала вместе с бывшим российским сенатором и оружейным энтузиастом Александром Торшиным. Как утверждается, именно Бутина сделала все, чтобы Торшин и Дональд Трамп встретились в апреле 2017 года. Этого, однако, не случилось. В 2018 году отношения Бутиной с российской верхушкой стали для нее роковыми. Она была арестована по обвинению в работе секретным агентом на Российскую Федерацию.
Как указывает Иво Юурвеэ, в таком случае Бутина стала первой гражданкой РФ, арестованной в связи с возможной попыткой влияния на выборы.
В июне 2013 года, когда Бутина побывала в Эстонии, весь мир глядел на Россию несколько иными глазами. Тогда отношения Запада с Россией еще не были столь острыми, как после Крыма и войны на Украине.
Но у Бутиной уже была своя насыщенная программа. В записи в блоге «Оружейный тур в Эстонию» она рассказывает о некоторых важных подробностях. Во время своего визита она вместе с другими членами «Права на оружие» посещала магазин оружия Jahipaun и стрелковый тир Kroonu. Время осталось и на Старый город. Гидом российской группы был эстонский эксперт по стрельбе и один из владельцев Таллиннского клуба практической стрельбы Дмитрий Удрас.
«Радар» неоднократно пытался пообщаться с Удрасом на камеру. В конце концов, тот согласился. Журналисты передачи спросили у него, с какой целью Мария Бутина бывала в Эстонии. «К сожалению, сегодня я не смогу ответить. Мы знаем, что Бутина арестована в США, ее подозревают в совершении преступления, и во время следствия я не могу говорить. Мы должны подождать», - говорит Удрас.
«Мы живем в глобальном мире, где каждое слово, сказанное на одном конце света, и позитивно и негативно, может потом быть истолковано судом как попытка повлиять на судебный процесс», - немногословен Удрас.
«Радар» указывает на то, что Бутина сама писала в блоге о своей поездке в Эстонию. «Я не стану отвечать. Дождемся решения суда, надо потерпеть», - отнекивается Удрас.
«Радар» нашел и видео, на котором Удрас и Бутина вместе присутствуют на мероприятии «Права на оружие летом 2013 года. На нем видно, как Удрас на мероприятии, организованном Бутиной, приглашает россиян переехать в Эстонию и ходатайствовать здесь о лицензии на оружие, что позволило бы им передвигаться по Евросоюзу с оружием. В Эстонии Удрас обучает новичков стрельбе.
По мнению специалиста по оружию Департамента полиции и погранохраны Тео Никлуса, приглашая россиян путешествовать по Европе вооруженными, Удрас ввел их в заблуждение.
«Само получение вида на жительство не так просто. Проводится проверка личности, человек должен обосновать, почему он приезжает в эту страну. А если он уже находится в стране на основании вида на жительство, при ходатайстве о лицензии на оружие, мы проверяем его биографию еще раз и в сотрудничестве с КаПо проверяем его с точки зрения безопасности. Злонамеренные люди не могут получить лицензию на оружие таким образом и не смогут путешествовать по Европе. Я не знаю, какова была его (Удраса – прим. авт.) цель», - комментирует Никлус.
Однако стрелки-энтузиасты могут перемещаться через границы в рамках международных соревнований. Например, в прошлом году Удрас ходатайствовал о проведении в Эстонии кубка мира по стрельбе. Проходившие в Эстонии крупные соревнования Baltic Storm и Battlefield тоже связаны с ним. После задержания Бутиной в Америке, по мнению передачи, возникает обоснованный вопрос: могут ли такие соревнования и клубы попасть в сферу интересов спецслужб иностранного государства?
Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп признает, что среди желающих принять участие в таких соревнованиях могут быть люди, которых не ждут в Эстонии, поскольку их работа в России или какой-либо другой стране указывает на то, что, находясь здесь, они могут представлять опасность. «Я не говорю о непосредственной угрозе людям, а мы говорим о прямой или косвенной угрозе для безопасности государства», - говорит Пуусепп.
Журналист передачи напрямую спросил у КаПо, представляли ли Бутина и члены ее организации «Право на оружие» угрозу для Эстонии? «Можем сказать так, что мы знаем, кто приезжал соревноваться в Эстонию и знаем, кто хотел бы сюда приехать, но это оказалось для них невозможным, - немногословен Пуусепп.
Иными словами, если сама Бутина тогда не рассматривалась в качестве угрозы, были те, кому разрешение на въезд не было выдано.
По данным «Радара», когда Бутина накануне Иванова дня в 2013 году приезжала в Эстонию, она останавливалась именно у Удраса. Затем они встречались уже на форуме Кафки и Оруэлла в Калининграде, представляющем собой в некотором роде аналог эстонского Фестиваля мнений.
На вопрос, пыталась ли Бутина в 2013 году оказывать какое-либо влияние в пользу России в Эстонии и шпионила ли она здесь уже тогда, Пуусепп отвечает кратко: «Мы можем сказать, что известно и вам, что она участвовала здесь и никакая ее деятельность, по нашим сведениям, не нарушала конституционный порядок».
«Радар», тем не менее, утверждает, что в России интерес к практической и тактической стрельбе испытывают, прежде всего, бывший и нынешние сотрудники спецслужб, военные. Госчиновники и влиятельные бизнесмены. Тогда, летом 2013 года, у российской группы была возможность арендовать оружие в Эстонии. Это позволяют предположить фотографии, находящиеся в распоряжении «Радара».
По словам Иво Юурвеэ, есть большая разница между деятельностью Бутиной в Эстонии и США. «Если в Эстонии она была два дня, то в США она находилась постоянно, в течение долго времени. Завязывание отношение и просачивание явно не происходило там за ночь», - указывает он.
По данным «Радара», Бутина как минимум еще однажды бывала в Эстонии. Может ли КаПо как-то прокомментировать и ее второй визит? По словам Пуусеппа, КаПо не склонна обнародовать план перемещений лиц из одной страны в другую. «Если она сама захочет, она может рассказать о своих визитах в Эстонию или другие страны. В нынешнем случае, как я понимаю, общение с ней затруднено».