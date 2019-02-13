«Радар»: предполагаемый российский агент Мария Бутина бывала в Эстонии

На сегодняшний день утверждается, что деятельность Марии Бутиной финансировал российский миллиардер Константин Николаев. Однако на службе у российского государства она была еще в 2012 году, когда работала вместе с бывшим российским сенатором и оружейным энтузиастом Александром Торшиным. Как утверждается, именно Бутина сделала все, чтобы Торшин и Дональд Трамп встретились в апреле 2017 года. Этого, однако, не случилось. В 2018 году отношения Бутиной с российской верхушкой стали для нее роковыми. Она была арестована по обвинению в работе секретным агентом на Российскую Федерацию.

Как указывает Иво Юурвеэ, в таком случае Бутина стала первой гражданкой РФ, арестованной в связи с возможной попыткой влияния на выборы.

В июне 2013 года, когда Бутина побывала в Эстонии, весь мир глядел на Россию несколько иными глазами. Тогда отношения Запада с Россией еще не были столь острыми, как после Крыма и войны на Украине.

Но у Бутиной уже была своя насыщенная программа. В записи в блоге «Оружейный тур в Эстонию» она рассказывает о некоторых важных подробностях. Во время своего визита она вместе с другими членами «Права на оружие» посещала магазин оружия Jahipaun и стрелковый тир Kroonu. Время осталось и на Старый город. Гидом российской группы был эстонский эксперт по стрельбе и один из владельцев Таллиннского клуба практической стрельбы Дмитрий Удрас.

«Радар» неоднократно пытался пообщаться с Удрасом на камеру. В конце концов, тот согласился. Журналисты передачи спросили у него, с какой целью Мария Бутина бывала в Эстонии. «К сожалению, сегодня я не смогу ответить. Мы знаем, что Бутина арестована в США, ее подозревают в совершении преступления, и во время следствия я не могу говорить. Мы должны подождать», - говорит Удрас.

«Мы живем в глобальном мире, где каждое слово, сказанное на одном конце света, и позитивно и негативно, может потом быть истолковано судом как попытка повлиять на судебный процесс», - немногословен Удрас.

«Радар» указывает на то, что Бутина сама писала в блоге о своей поездке в Эстонию. «Я не стану отвечать. Дождемся решения суда, надо потерпеть», - отнекивается Удрас.

«Радар» нашел и видео, на котором Удрас и Бутина вместе присутствуют на мероприятии «Права на оружие летом 2013 года. На нем видно, как Удрас на мероприятии, организованном Бутиной, приглашает россиян переехать в Эстонию и ходатайствовать здесь о лицензии на оружие, что позволило бы им передвигаться по Евросоюзу с оружием. В Эстонии Удрас обучает новичков стрельбе.

По мнению специалиста по оружию Департамента полиции и погранохраны Тео Никлуса, приглашая россиян путешествовать по Европе вооруженными, Удрас ввел их в заблуждение.