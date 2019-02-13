Ср, 13.02.2019
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  • ЧП на Балтийском море: автомобиль и квадроцикл провалились под лед

ЧП на Балтийском море: автомобиль и квадроцикл провалились под лед

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Пярнуский пляж зимой.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня в 8.55 в Центр тревоги сообщили о несчастном случае в Пярнуском заливе: квадроцикл провалился под лед, пишет Pärnu Postimees.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, несчастный случай произошел в трех километрах от берега Пярну. Ехавший на ATV 56-летний мужчина не пострадал, с ним поддерживают связь.

"Около 10 утра квадроцикл и его водителя нашли, - сказала Райдла. - Выехавшие на двух мотовездеходах морские спасатели и спасатели вытащили ATV, провалившийся под лед передней частью, и отбуксировали его на берег".

Примерно в 500 метрах от квадроцикла спасатели заметили, что в эту же трещину двумя колесами провалилась машина. Люди самостоятельно выбрались из автомобиля и в помощи не нуждались. Машину пытаются вытащить.

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