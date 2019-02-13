ЧП на Балтийском море: автомобиль и квадроцикл провалились под лед

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, несчастный случай произошел в трех километрах от берега Пярну. Ехавший на ATV 56-летний мужчина не пострадал, с ним поддерживают связь.

"Около 10 утра квадроцикл и его водителя нашли, - сказала Райдла. - Выехавшие на двух мотовездеходах морские спасатели и спасатели вытащили ATV, провалившийся под лед передней частью, и отбуксировали его на берег".