ЧП на Балтийском море: автомобиль и квадроцикл провалились под лед

Сегодня в 8.55 в Центр тревоги сообщили о несчастном случае в Пярнуском заливе: квадроцикл провалился под лед, пишет Pärnu Postimees.
Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, несчастный случай произошел в трех километрах от берега Пярну. Ехавший на ATV 56-летний мужчина не пострадал, с ним поддерживают связь.
"Около 10 утра квадроцикл и его водителя нашли, - сказала Райдла. - Выехавшие на двух мотовездеходах морские спасатели и спасатели вытащили ATV, провалившийся под лед передней частью, и отбуксировали его на берег".
Примерно в 500 метрах от квадроцикла спасатели заметили, что в эту же трещину двумя колесами провалилась машина. Люди самостоятельно выбрались из автомобиля и в помощи не нуждались. Машину пытаются вытащить.