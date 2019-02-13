Шведский рынок недвижимости резко замедлил свой рост

Во всех трех Северных странах в последнее время царил небывалый строительный бум. В 2017 году индекс объема строительства превысил средний показатель за предыдущие 10 лет на 17 % в Финляндии, на 12 % — в Швеции и аж на 20 % — в Норвегии. Однако на сегодняшний день картина изменилась, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Чаще всего в этом контексте упоминается, к примеру, Швеция, в которой количество начатых проектов жилищного строительства уменьшилось за три квартала предыдущего года на 21% по сравнению с 2017 годом. Количество выданных разрешений на строительство упало еще ниже, на 24%, что не обещает ничего хорошего и в дальнейшем.
По сравнению с пиком в III квартале 2017 года цены на недвижимость в Швеции снизились в среднем на 6 %, а в некоторых сегментах падение было еще более крутым. По оценке аналитиков, цены на недвижимость могут упасть еще больше из-за перенасыщенности рынка и остатков непроданных объектов, прежде всего, в сегменте квартир класса люкс.
Падающие цены на недвижимость — это не сигнал «на старт» ни для одной из сторон, поэтому осторожность в инвестициях соблюдают и фирмы, развивающие недвижимость, и частные лица. Помимо строительного сектора, скепсис покупателей влияет на продажу и других товаров, таких как, к примеру, мебель.