Ср, 13.02.2019
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Департамент конкуренции не удовлетворил жалобу Tallinna Vesi

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Департамент конкуренции не удовлетворил поданную 3 января жалобу водоканала Tallinna Vesi, в которой предприятие оспорило решение Департамента конкуренции не согласовывать предложенные компанией цены на водопроводные услуги в зоне городов Таллинна и Сауэ.

3 января компания Tallinna Vesi оспорила решение, поскольку не считает выраженные в решении Департамента конкуренции позиции оправданными. Компания составила ответ в связи с надзорными процедурами, связанными с этим же решением и обосновала свои позиции по ценовым компонентам, на основании которых формируются цены на водопроводные услуги.

Теперь у предприятия есть 30 дней, чтобы оспорить это решение в Таллиннском административном суде.

В декабре минувшего года Департамент конкуренции не стал согласовывать тарифы Tallinna Vesi. Он не согласен с представленными компанией затратами, на базе которых рассчитываются тарифы, и считает, что компания прогнозировала около 10 млн евро чрезмерных затрат.

До тех пор, пока Департамент конкуренции не согласует новые цены или утвердит их иным образом, действуют старые цены.

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