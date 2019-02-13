Департамент конкуренции не удовлетворил жалобу Tallinna Vesi

Департамент конкуренции не удовлетворил поданную 3 января жалобу водоканала Tallinna Vesi, в которой предприятие оспорило решение Департамента конкуренции не согласовывать предложенные компанией цены на водопроводные услуги в зоне городов Таллинна и Сауэ.
3 января компания Tallinna Vesi оспорила решение, поскольку не считает выраженные в решении Департамента конкуренции позиции оправданными. Компания составила ответ в связи с надзорными процедурами, связанными с этим же решением и обосновала свои позиции по ценовым компонентам, на основании которых формируются цены на водопроводные услуги.
Теперь у предприятия есть 30 дней, чтобы оспорить это решение в Таллиннском административном суде.
В декабре минувшего года Департамент конкуренции не стал согласовывать тарифы Tallinna Vesi. Он не согласен с представленными компанией затратами, на базе которых рассчитываются тарифы, и считает, что компания прогнозировала около 10 млн евро чрезмерных затрат.
До тех пор, пока Департамент конкуренции не согласует новые цены или утвердит их иным образом, действуют старые цены.