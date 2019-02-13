Сотни тысяч жителей Эстонии получат важное извещение от налоговой

Предполагается, что извещения поступят адресатам до начала периода подачи деклараций о подоходном налоге, извещение можно увидеть и в электронной среде e-maksuamet/e-toll. Если лицо получает возврат переплаченного подоходного налога, то при подаче подоходной декларации удобно внести земельный налог за счет возвращаемой суммы, сообщает в среду Налогово-таможенный департамент.

"Поскольку в некоторых местных самоуправлениях увеличились ставки земельного налога и в начале года Земельный департамент привел данные по земельным наделами в порядок, то в этом году может сложиться ситуация, когда на основании новых привлеченных данных сумма может отличаться от той, что проставлялась годами", - пояснила начальник отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

По словам заместителя исполнительного директора Земельного департамента Трийну Ренни, упорядочение данных по земельным наделами отражается на размере земельного налога только относительно облагаемых налогом имеющих целевое назначение участков, расчет по которым зависит от характера и размера угодий. С данными по своим угодьям можно ознакомиться на геопортале Земельного департамента.