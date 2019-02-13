Мужественная малышка Ариэлла умерла

Напомним, история восьмимесячной Ариэллы, на лечение которой собирали деньги по всем социальным сетям, стала примером беспрецедентной кампании по сбору средств. В итоге малышка в тяжелейшем состоянии была доставлена из Таллинна в Брюссель, где ей провели операцию. К сожалению, с каждым днем она слабела и в этот понедельник умерла.