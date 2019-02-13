Ср, 13.02.2019
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  • Мужественная малышка Ариэлла умерла

Мужественная малышка Ариэлла умерла

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Грустная новость пришла из брюссельской клиники Сен-Люк, где больше месяца проходила лечение восьмимесячная Ариэлла из Эстонии: к сожалению, 11 февраля, малышки не стало, сообщает «МК-Эстония».

Напомним, история восьмимесячной Ариэллы, на лечение которой собирали деньги по всем социальным сетям, стала примером беспрецедентной кампании по сбору средств. В итоге малышка в тяжелейшем состоянии была доставлена из Таллинна в Брюссель, где ей провели операцию. К сожалению, с каждым днем она слабела и в этот понедельник умерла.

Редакция Rus.Postimees соболезнует матери Ариэллы и всем близким.

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