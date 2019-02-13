Ср, 13.02.2019
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Аршавин потребовал от супруги миллион евро

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Андрей Аршавин.

ФОТО: Maksim Bogodvid/RIA Novosti

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин потребовал от своей жены Алисы миллион евро и подал в мировой суд заявление на развод, передает "Р-Спорт".

По словам адвоката Аршавиной Александра Добровинского "это вопрос к Аршавину", на каком основании он выдвигает такие требования.

В понедельник в Telegram-каналах и соцсетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию: она утверждала, что супруг угрожает ей "путем направления SMS-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел".

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили, что получили заявление и проводят по нему проверку.

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