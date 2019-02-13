Аршавин потребовал от супруги миллион евро

По словам адвоката Аршавиной Александра Добровинского "это вопрос к Аршавину", на каком основании он выдвигает такие требования.

В понедельник в Telegram-каналах и соцсетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию: она утверждала, что супруг угрожает ей "путем направления SMS-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел".